شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يناقش الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس. وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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