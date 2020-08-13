محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 53 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية. وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.فيروس كورونا الجديد 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 10:02 PM عدد الوفيات بلغ 53 Advertisements إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847 إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية. وبينت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الخميس)، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1.847 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. الكلمات المفتاحية ، إصابة 67 تونسياً جديداً بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 1.847 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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