بالأسماء  والأرقام.. خريطة إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1482 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 294519، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 260393. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3303 حالات، فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، و3124 متعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد تصدَّرت مدينة الرياض أعداد الإصابة بكورونا مسجلةً 88 حالة، تلتها جدة بـ77 حالة، وحائل بـ63، والهفوف بـ60 إصابة جديدة، ثم جاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ51 حالة، والدمام بـ51، ثم ينبع بـ 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وبحسب بيانات الوزارة، تمَّ تسجيل 44 حالة بأحد رفيدة، و24 ببريدة، و41 بنجران، و40 ببيش، و38 في عيون الجواء، و34 حالة في العيدابي.

و32 في خليص، و28 سكاكا، و26 بالبكبيرية، و24 حالة بالظهران، و22 بحفر الباطن، و15 في كل من (البدائع وقلوة والأسباح)، و14 حالة في كل من (تريبا وبيشة والخبر)، و13 حالة في رأس تنورة، و12 حالة في كل من (أبو عريش، ظهران الجنوب، تبالة، القطيف، عرعر، ضربة، رياض الخبراء، عنيزة).

ووفق بيان وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 11 حالة في كل من (الجبيل، شرورة، بلجرشي، المذنب)، إضافة إلى تسجيل 10 حالات في كل من (رجال ألمع، مليجة، الطوال، أحد المسارحة، المجمعة).

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كما تم تسجيل 9 حالات في كل من (رتائع الجمش، العقيق، المظيلف، بللسمر، خيبر، النبهانية، الزلفي)، إضافة إلى 8 حالات بكل من (أملج، الحناكية، القنفذة)، إضافة إلى تسجيل 7 حالات في كل من (المجاردة، سبت العلاية، بقيق، صامطة، الكامل).

هذا بجانب تسجيل 6 حالات في كل من (القيصومة، عفيف، الدلم، العيون، القوز، الفرشة، النعيرية)، وتسجيل 5 حالات في كل من (فيفاء، صبيا، الخرج، ضرفاء، ساجر، الهجرة، صفوى، الخفجي، البشائر، وادي بن هشبل)، وكذلك 3 حالات في مدن (الأرطاوية، السنيل، حوطة بن تميم، المخواة، المندق، الملا، ضمد، الريث، القزالة، الحرجة).

وحسب بيان الصحة، سجَّلت المدن التالية حالتي إصابة في كل منها خلال الـ24 ساعة الماضية (الدوادمي، رويضة القرض، ضباء، قضيباء، القريات، تنومة، البطحاء، عزيرة، نمرة، تربة)، كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من (الدائر، العارضة، الشنان، الحائط، الشمبة، ليلى، المزاحمية، الرين، بدر الجنوب، فرسان، الحرث، حريملاء).

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