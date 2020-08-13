

تونس 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1847 حالةً ، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

20:52ت م

0191



تونس 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 63 إصابة محلية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1847 حالةً ، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 53 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //20:52ت م0191

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ تونس تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.