السعودية اليوم / بلدية الشريم بالحدود الشمالية تنفذ أعمال صيانة الحدائق وممرات المشاة والإصحاح البيئي



رفحاء 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

تنفذ بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية إعادة تأهيل المسطحات وممرات المشاة والأحواض والجزر الوسطية وتهذيب الأشجار داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسة, كما يواصل قسم التحسين والتجميل أعمال صيانة الشوارع.

ويقوم قسم صحة البيئة بأعمال الإصحاح البيئي عبر رش وتعقيم حاويات النظافة والأماكن العامة، فيما ينفذ قسم الكهرباء صيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسة والفرعية من أجل معالجة التشوه البصري وتحسين المظهر العام.

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20:38ت م

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