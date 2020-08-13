“الصحة”: زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:19 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار السعودية 185 زيارة

أعلنت وزارة الصحة، زيادة طاقة وحدات العناية المركزة في مستشفيات ‏منطقة مكة المكرمة بنسبة 81%، وذلك ضمن ‏جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، ‏وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية‎.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أعلنته مؤخرًا عن ‏إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 ‏يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية بجميع مناطق ‏المملكة.‏

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين، وتطبيق أعلى معايير ‏الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس ‏‏”كورونا” المستجد‏‎.