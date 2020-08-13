السعودية .. 5 حالات تستحق فيها تعويضا ماليا من مقدم الخدمة الكهربائية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:19 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار السعودية 85 زيارة

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء الحالات التي يستحق فيها العملاء تعويضا ماليا من مقدم الخدمة الكهربائية، ومن بين تلك الحالات عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات فيما عداها.

وأضافت أن الحالات الأخرى تتضمن انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات لمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، وعدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

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وأكدت أن عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل، إضافة إلى عدم إيصال خدمة الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد، من الحالات التي تستوجب تعويضاً مالياً للعميل المتضرر، منوهة بأن التعويض يتم بشكل آلي من مقدم الخدمة.