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“تعليم الرياض” يواصل صيانة المباني المدرسية ورفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 07:19 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار 50 زيارة

نشرت إدارة تعليم الرياض، اليوم الخميس، صورًا لمواصلة أعمال صيانة المباني الدراسية ورفع جاهزيتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض قد ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس، وذلك لمتابعة اكتمال جميع استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس.

إضافة إلى التأكد من توفير التجهيزات المدرسية والفنية والتقنية والمقررات الدراسية لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

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