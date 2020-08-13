محمد بن مسعود - الدمام - شملت رخص الإقامة والمهن وبيعها صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص وهم: (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بهدف الكسب المادي، وضبط بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة . 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 07:48 PM شملت رخص الإقامة والمهن وبيعها Advertisements شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي متورط بعدة جرائم تزوير شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي متورط بعدة جرائم تزوير صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص وهم: (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بهدف الكسب المادي، وضبط بحوزتهم (91) رخصة إقامة مزورة. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة . الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي متورط بعدة جرائم تزوير ،

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