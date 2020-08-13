مركز الملك سلمان للإغاثة, المواد الغذائية, بيروت, انفجار مرفأ بيروت,
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في العاصمة اللبنانية بيروت، التي استفاد منها 966 عائلة.
كما واصل المركز، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.
ووزع المركز 6 آلاف ربطة خبز يوميًّا في شمال لبنان، فيما وزع نحو 2500 ربطة خبز في بيروت خُصصت للعائلات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت؛ وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز، لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافةً.
اقرأ أيضًا:
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على مساعداتها العاجلة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.