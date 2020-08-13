بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في بيروت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في العاصمة اللبنانية بيروت، التي استفاد منها 966 عائلة.

كما واصل المركز، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.

ووزع المركز 6 آلاف ربطة خبز يوميًّا في شمال لبنان، فيما وزع نحو 2500 ربطة خبز في بيروت خُصصت للعائلات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت؛ وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.

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ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز، لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافةً.

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