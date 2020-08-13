شكرا لقرائتكم تنظيم الكهرباء : 5 حالات تستوجب التعويض المالي من مقدمي الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-13 تنظيم الكهرباء : 5 حالات تستوجب التعويض المالي من مقدمي الخدمة انقطاع التيار 4 ساعات أربعة مرات في العام أبرزها متابعات الخليج 365 - الرياض أعادت هيئة تنظيم الكهرباء التذكير بالحالات التي يستحق فيها العملاء تعويضًا ماليًا من مقدم الخدمة الكهربائية. وقالت الهيئة إن الحالات التي يستحق فيها العملاء التعويض هي: Advertisements عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات فيما عداها.

انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات لمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة الواحدة.

عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.

إضافة إلى عدم إيصال خدمة الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد. ولفتت إلى أنه في كل الحالات التي تستوجب تعويضًا ماليًا للعميل المتضرر، يتم التعويض بشكل آلي من مقدم الخدمة.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم الكهرباء : 5 حالات تستوجب التعويض المالي من مقدمي الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.