2020-08-13

شمول 4686 معلمًا ومعلمة في حركة النقل الداخلي بحائل

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم نتيجة حركة ‏النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المنطقة للعام ‏الدراسي ‏‏1441هـ ‏. ‏

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تفاصيل حركة النقل الداخلي في حائل

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله ‏البليهد ‏أن الحركة شملت (2724) معلماً و(1962) معلمة من ‏المتقدمين للحركة، مؤكداً حرص الإدارة على الاستعداد المبكر ‏للعام الدراسي القادم وذلك بتسديد احتياج مدارس المنطقة ‏واستقرار الميدان التعليمي.

الاستعلام عبر نظام نور

وبين أن المعلم والمعلمة يمكنهم ‏الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور كما يحق للمعلم ‏والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونياً عبر نظام نور ‏خلال فترة الاعتراض يوم 29-12-1441 هـ.

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