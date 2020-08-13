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شمول 4686 معلمًا ومعلمة في حركة النقل الداخلي بحائل
الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المنطقة للعام الدراسي 1441هـ .
تفاصيل حركة النقل الداخلي في حائل
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أن الحركة شملت (2724) معلماً و(1962) معلمة من المتقدمين للحركة، مؤكداً حرص الإدارة على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم وذلك بتسديد احتياج مدارس المنطقة واستقرار الميدان التعليمي.
الاستعلام عبر نظام نور
وبين أن المعلم والمعلمة يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور كما يحق للمعلم والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونياً عبر نظام نور خلال فترة الاعتراض يوم 29-12-1441 هـ.
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