السعودية اليوم / بلدية جنوب مكة المكرمة تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية جاهزة للتوزيع



مكة المكرمة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ1200 كرتون جاهزة للتوزيع على المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن بن محمد وقاد أنَّه جرى ضبط الكمية في وادي عرنة من قِبل عمالة مُخالفة، ومصادرتها وإتلافها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية, مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتُشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وأكد أنَّ البلدية لن تتوانى عن اتخاذ التدابير الصحية كافة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، والحرص على تقديم غذاء صحي آمن للجميع.

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16:33ت م

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