السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب محافظة البليدة الجزائرية



الجزائر 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم ، منطقة عين رمانة بمحافظة البليدة الجزائرية.

وأفاد بيان للمركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد بـ 04 كلم جنوب غرب منطقة عين رمانة بنفس المحافظة.

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16:23ت م

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