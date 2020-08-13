شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت : عودة المواطنين وأسرهم بدون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

• شهادة فحص كورونا لأفراد الأسرة غير السعوديين أوضحت سفارة المملكة في الكويت أنه بالنسبة للمواطنين الكرام الراغبين في العودة الى المملكة فإنه لا حاجة لاخذ تصريح مسبق لدخول افراد اسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، ابناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون اقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداء من الان. مع اثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمده لا تتجاوز ٤٨ ساعة.

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