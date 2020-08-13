فيديو نادر لمشاركة الملك فهد فاعليات القمة العربية بالمغرب 1982م

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو نادر مشاركة الملك فهد رحمه الله، في مهرجان ضمن فاعليات القمة العربية. كشف مقطع فيديو نادر مشاركة الملك فهد رحمه الله، في مهرجان ضمن فاعليات القمة العربية. وأظهر المقطع الملك فهد أثناء حضوره المهرجان للقمة العربية في المغرب عام 1982م، حيث كان يرافقه وزير الخارجية آنذاك، الأمير سعود الفيصل رحمه الله، والأمير عبدالعزيز بن فهد حفظه الله. وأوضح المقطع استقبال الملك الحسن الثاني رحمه الله للملك فهد.

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