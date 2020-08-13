شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الحرمين تؤكد حرصها على مد جسور التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس, حرص الرئاسة العامة التام على مد جسور التعاون بينها وبين منظمة التعاون الإسلامي، لإثراء الخدمات المقدمة واستدامتها بكفاءة وفعالية لتؤتي ــ بإذن الله تعالى ــ ثمارها المباركة وتعكس الرعاية الكريمة والدعم السخي الميمون الذي يلقاه الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في رسالة تلقاها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثمن فيها الجهود الإعلامية التي قدمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تزويد المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدول الأعضاء بوسائل متابعة خطبة عرفة لموسم حج عام 1441هـ، مشيداً بحرص المنظمة واهتمامها بإيصال الرسالة السامية لمنبر الخطيب في يوم عرفة الفضيل للحجاج وضيوف بيت الله الحرام ولجميع المسلمين حول العالم بلغاتهم المختلفة.

من جهته، أشاد العثيمين بالخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة عرفة الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعد خدمة جليلة مكن الحجاج والمسلمين في العالم والراغبين من غير المسلمين من متابعة خطبة عرفة بيسر وسهولة.