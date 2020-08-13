وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق: عقارات ووكالات وتحديث صكوك

كشفت وزارة العدل عن إجراء 590 ألف عملية توثيق، وبلغت نسبة التوثيق الإلكتروني عبر بوابة ناجز، 55%، منذ 16 مارس الماضي وحتى الآن، وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق تنوعت بين توثيق للعقارات وإصدار للوكالات، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك، وإلغاء الوكالات وغيرها.

وأشارت وزارة العدل إلى أن عمليات التوثيق الإلكترونية بلغت أكثر من 326 ألف عملية، من بينها إصدار نحو 250 ألف وكالة عن بُعد عبر ناجز، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل والموثقين ومركز التواصل الموحد أكثر من 63 ألف وكالة، يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

وأطلقت وزارة العدل مؤخرًا الدليل المرئي لشروح الخدمات الإلكترونية الذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة «ناجز»، وتضمن الدليل مجموعة من الشروح لخدمات القضاء والتنفيذ إلى جانب قطاع التوثيق، لشرح كيفية إصدار وكالة إلكترونية، والاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، دون زيارة كتابة العدل، إلى جانب شرح آلية طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك إلكترونيًا.

ونوهت الوزارة بأنه يمكن للجميع تحميل النسخة الثانية من دليل شرح الخدمات العدلية عبر الرابط التالي:

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