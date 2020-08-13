تطبيق «تباعد»: إجراء ضروري بعد الإخطار بمخالطة مصاب كورونا

أوضح تطبيق (تباعد) المعتمد من وزارة الصحة، الإجراء المتبع عند إشعار شخص ما بمخالطته لمصاب بكورونا، وذكر التطبيق، عبر تويتر، أنه عند طلب المساعدة بعد إشعار الشخص بمخالطة مصاب، يقوم التطبيق بإرسال البيانات إلى وزارة الصحة، والتي بدورها تتواصل مع الحالات حسب الأولوية في أقرب وقت ممكن.

وأشار التطبيق إلى أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة عند الحاجة عبر الرقم (937)، وأوضح التقرير أنه ينبغي على من ثبت إصابته بالفيروس، مشاركة التشخيص عبر تطبيق (تباعد)؛ لكي يتم إشعار المخالطين له خلال الـ14 يوما الماضية.

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