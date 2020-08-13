طالب الحالات المؤكدة بمشاركة التشخيص
أوضح تطبيق (تباعد) المعتمد من وزارة الصحة، الإجراء المتبع عند إشعار شخص ما بمخالطته لمصاب بكورونا، وذكر التطبيق، عبر تويتر، أنه عند طلب المساعدة بعد إشعار الشخص بمخالطة مصاب، يقوم التطبيق بإرسال البيانات إلى وزارة الصحة، والتي بدورها تتواصل مع الحالات حسب الأولوية في أقرب وقت ممكن.
وأشار التطبيق إلى أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة عند الحاجة عبر الرقم (937)، وأوضح التقرير أنه ينبغي على من ثبت إصابته بالفيروس، مشاركة التشخيص عبر تطبيق (تباعد)؛ لكي يتم إشعار المخالطين له خلال الـ14 يوما الماضية.
اقرأ أيضا:
خطوة مهمة للاستفادة من تطبيق «تباعد» بشكل أفضل
كيف تحمي نفسك من «كورونا» بمساعدة «تباعد»؟.. إليك مميزات التطبيق
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق «تباعد»: إجراء ضروري بعد الإخطار بمخالطة مصاب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.