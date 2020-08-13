السعودية اليوم / زراعة تبوك تعلن عن موعد أعمال خرص النخيل بالمنطقة



تبوك 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

تنطلق بمنطقة تبوك الأحد القادم، أعمال لجان خرص التمور للعام الجاري 1441هـ، وتستمر لمدة شهر، وتشمل جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك جميع مزارعي النخيل المنتجة التي تنطبق عليهم الشروط، من مستندات إثبات ملكية المزرعة المقدرة مساحتها بخمسون دونم، إضافة إلى عدد النخيل المنتج 300 فما دون وتكون طريقة الري بالتنقيط وليس بالغمر، بالتعاون مع اللجان الميدانية عند زيارة المزارع والمساهمة في إنجاح أعمال الخرص.

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12:54ت م

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