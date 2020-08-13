شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يضع روشته لتفادي كسر القلب عند المصيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين نصائح هامة لتفادي كسر القلب غند المصيبة .
وقال " النمر " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " ان أول ما يجب فعله هو الرضا بقضاء الله تعالى وتفويض الأمر إليه .
وأشار أنه يجب تغيير نمط الحياة والتفكير الإيجابي مع الدعم العائلي والإبتعاد عن مسببات الضغط النفسي ، وعدم جلد النفس وتحميلها مالا تطيق .
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