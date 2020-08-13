أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تُحدد شرطين للقاح كورونا.. و«المرور» يوضح موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أبدى استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ«عاجل» تفاؤله باللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في المملكة ستبدأ قريبًا، وأكد أنَّ ذلك يأتي بعد النتائج المبشرة للمرحلتين الأولى والثانية، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية: السعودية تعمل ما بوسعها ليتبوأ السودان مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية

استضافت المملكة العربية السعودية، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان، ورأس الاجتماع المرئي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمشاركة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة في كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك.

«العبد العالي» يُحدد شرطين لأي لقاح ضد فيروس كورونا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن العمل يجرى وباستمرار من قِبَلِ الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن لقاحات كورونا، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعّالًا ومأمونًا.

استشاري يبدي تفاؤلًا بشأن اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا ويوضح الضوابط العلمية له

أبدى استشاريّ الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي لـ«عاجل» تفاؤله باللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، مبينًا أن المرحلتين الأولى والثانية حققت نتائج واعدة ويجري حاليًّا المُضيَّ في المرحلة الثالثة والأخيرة بعدما حصل اللقاح على موافقة مشروطة للاستخدام لمدة سنة كأول لقاح في العالم يحصل على ذلك.

جريمة تبدأ بمقتل مسنٍّ ستيني وتنتهي بانتحار الجاني في صامطة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن مواطنًا أربعينيًّا قتل ابن عمه وصهره الستيني في قرية تابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، عصر إثر خلاف بينهما وانتهى الأمر بانتحار الجاني في ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صامطة وفرق من الأدلة الجنائية باشرت الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها مسن وشاب في لحظة غضب تطور إلى جريمة قتل وانتحار في آن واحد.

«المرور» يوضح موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة دون إتمام الإجراءات

أوضح المرور السعودي، موقف المخالفات المحررة على بائع السيارة في حالة عدم إتمام إجراءات عملية البيع، وقال، إن بائع السيارة في هذه الحالة عليه «متابعة الرصد الآلي وذلك بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة».

بالفيديو.. الصحة: إطلاق ثالث مراحل التجارب السريرية للقاح كورونا في المملكة قريبًا

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في المملكة ستبدأ قريبًا، وأكد أن ذلك يأتي بعد النتائج المبشرة للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مواكبًا للمنهجيات العلمية المتميزة وبإذن الله نستبشر خيرًا بنتائجها التي سيتم مشاركتها حال ظهورها، مؤكدًا الإعلان عن المراحل المقبلة بكل وضوح لجميع أفراد المجتمع.

حرس الحدود ينقذ مواطِنيْن من الغرق في ينبع

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من إنقاذ مواطنين، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما بمنطقة مخصصة للسباحة، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرق البحث والإنقاذ المتواجدة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية، والأخرى في الجهة الجنوبية، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما، وهما بحالة صحية جيدة.

وزير الصحة: السعودية وضعت مواجهة الأوبئة كأولوية رئيسية خلال رئاستها مجموعة العشرين

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أنَّ المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين وقبل ظهور الوباء وضعت مواجهة الأوبئة والصحة الرقمية كأولويتين رئيسيتين صحيتين.

وأشار إلى أنَّ التركيز على الصحة الرقمية كان أمرًا بالغ الأهمية كونه يؤدي دورًا أساسيًّا في دعم إدارة الطوارئ الصحية من خلال تعزيز آليات الاستجابة الحالية والوصول المبتكر العادل إلى الخدمات الصحية ومشاركة البيانات وتحسين التنسيق، موضحًا أن قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية تأتي كواحدة من الفعاليات المصاحبة لرئاسة مجموعة العشرين.

الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: غيوم جزئي وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة طقس الخميس، مشيرة إلى أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًّا، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (نجران، جازان وعسير) مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

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