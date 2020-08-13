حساب المواطن: 3 شروط لقبول عقد الإيجار كمستند للاستقلالية

نبه برنامج حساب المواطن إلى ضرورة توافر 3 شروط في عقد الإيجار لقبوله كمستند للاستقلالية في البرنامج، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار موحد كمستند لإثبات الاستقلالية؛ لابد من توافر 3 شروط:

أولًا: أن يكون عقد الإيجار باسم المستفيد.

ثانيًا: ألا يكون عقد الإيجار مشتركًا مع شخص آخر.

ثالثًا: أن يقوم المستأجر الرئيسي بإرفاق العقد.

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جاء ذلك ردًا على سؤال قدمه أحد المواطنين، حول قبول البرنامج لعقد إيجار باسم أخيه.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق (عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار) باسم المتقدم بالطلب؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

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