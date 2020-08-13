شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء صيفية حارة على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن تعيش المملكة أجواء صيفية حارة مقبولة نهاراً وتميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في أخره.

وأضح الحصيني، أن درجات الحرارة في معدلاتها، مشيرًا إلى أن بعض المدن أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

كما توقع اليوم الخميس وليلة الجمعة، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان.