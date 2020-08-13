شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة صورة ولي العهد بالزي العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): انتشرت صورة مفبركة لسمو ولي العهد لأمير انتشرت صورة مفبركة لسمو ولي العهد لأمير محمد بن سلمان ؛ وهو يرتدي الزي العسكري. ومن جانبه أوضح حساب "تاريخ آل سعود" الموثق عبر منصة "تويتر" إن الصورة التي يتم تداولها غير صحيحة . وأكد الحساب على أنه لا توجد صور لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بالزي العسكري، موضحًا أن الصورة في الأصل لقائد القوات المشتركه الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة صورة ولي العهد بالزي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.