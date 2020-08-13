، "الأرصاد" تنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وبَرَد وسيول وأتربة مثارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين المتقدمة والعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة أبو عريش والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت الهيئة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت "الأرصاد" عسير في تنبيه آخر بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

كما نبَّهت مكة المكرمة أيضًا برياح نشطة، وارتفاع الأمواج في الليث والقنفذة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والخبر والدمام والقطيف والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الهيئة منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.