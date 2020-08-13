، النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية عضو مجلس إدارة الاتحاد نزيه النصر بالجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.
وأكد النصر أن فترة التوقف شهدت تنافسًا بين الأندية خارج الملعب، متمثلاً في خدمة المجتمع والتواصل عبر ابتكار مبادرات ذات أثر ونفع ملموس، الأمر الذي يؤكد أن للرياضة جوانب أخرى مضيئة خارج المستطيل الأخضر، تؤكد عمق انتماء أبناء هذا الوطن لوطنهم ومجتمعهم في كل المجالات، وهي امتداد لما قدمته قيادة هذا البلد الكريم خلال فترة جائحة كورونا من خدمات وتسهيلات ومبادرات أسهمت في تجاوز تلك الأزمة.
وأشار نزيه النصر إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية تسعى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الأندية في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من رؤية اللجنة والتي تهدف لتحقيق الريادة في دعم التنمية الاجتماعية من خلال نشاط كرة القدم، ورسالتها الرامية لتعزيز القدرات لتصبح المسؤولية الاجتماعية جزءًا من نشاط كرة القدم عبر ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر واستدامة.
واستعرضت اللجنة جهود الأندية عبر حساب الاتحاد في تويتر حسب ما وصلها من الأندية.
يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية كانت أعلنت الفترة الماضية عن جائزة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية، واعتمدت المعايير الخاصة بتلك الجائزة وعممتها على كل الأندية، وسوف تعلن نتائجها في ختام الموسم الرياضي الحالي.
النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-12
أشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية عضو مجلس إدارة الاتحاد نزيه النصر بالجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.
وأكد النصر أن فترة التوقف شهدت تنافسًا بين الأندية خارج الملعب، متمثلاً في خدمة المجتمع والتواصل عبر ابتكار مبادرات ذات أثر ونفع ملموس، الأمر الذي يؤكد أن للرياضة جوانب أخرى مضيئة خارج المستطيل الأخضر، تؤكد عمق انتماء أبناء هذا الوطن لوطنهم ومجتمعهم في كل المجالات، وهي امتداد لما قدمته قيادة هذا البلد الكريم خلال فترة جائحة كورونا من خدمات وتسهيلات ومبادرات أسهمت في تجاوز تلك الأزمة.
وأشار نزيه النصر إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية تسعى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الأندية في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من رؤية اللجنة والتي تهدف لتحقيق الريادة في دعم التنمية الاجتماعية من خلال نشاط كرة القدم، ورسالتها الرامية لتعزيز القدرات لتصبح المسؤولية الاجتماعية جزءًا من نشاط كرة القدم عبر ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر واستدامة.
واستعرضت اللجنة جهود الأندية عبر حساب الاتحاد في تويتر حسب ما وصلها من الأندية.
يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية كانت أعلنت الفترة الماضية عن جائزة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية، واعتمدت المعايير الخاصة بتلك الجائزة وعممتها على كل الأندية، وسوف تعلن نتائجها في ختام الموسم الرياضي الحالي.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
10:48 PM
أشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية عضو مجلس إدارة الاتحاد نزيه النصر بالجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.
وأكد النصر أن فترة التوقف شهدت تنافسًا بين الأندية خارج الملعب، متمثلاً في خدمة المجتمع والتواصل عبر ابتكار مبادرات ذات أثر ونفع ملموس، الأمر الذي يؤكد أن للرياضة جوانب أخرى مضيئة خارج المستطيل الأخضر، تؤكد عمق انتماء أبناء هذا الوطن لوطنهم ومجتمعهم في كل المجالات، وهي امتداد لما قدمته قيادة هذا البلد الكريم خلال فترة جائحة كورونا من خدمات وتسهيلات ومبادرات أسهمت في تجاوز تلك الأزمة.
وأشار نزيه النصر إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية تسعى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الأندية في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من رؤية اللجنة والتي تهدف لتحقيق الريادة في دعم التنمية الاجتماعية من خلال نشاط كرة القدم، ورسالتها الرامية لتعزيز القدرات لتصبح المسؤولية الاجتماعية جزءًا من نشاط كرة القدم عبر ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر واستدامة.
واستعرضت اللجنة جهود الأندية عبر حساب الاتحاد في تويتر حسب ما وصلها من الأندية.
يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية كانت أعلنت الفترة الماضية عن جائزة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية، واعتمدت المعايير الخاصة بتلك الجائزة وعممتها على كل الأندية، وسوف تعلن نتائجها في ختام الموسم الرياضي الحالي.
، النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
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