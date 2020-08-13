شكرا لمتابعة خبر عن "المرشد": من الصعب بدء الدراسة في وقتها الحالي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

طالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، بتأجيل الدراسة لمدة شهرين؛ بعد وضوع فاعلية لقاحات فيروس كورونا

وقال “المرشد”، خلال مداخلة بقناة “الإخبارية”، إنه من الصعوبة بمكان بدء الدراسة في وقتها الحالي، قائلا: “يمكن تعويض الشهرين من الفصل الدراسي إلى ما بعد شهر رمضان المقبل".

وأضاف “هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن السيطرة عليها في التجمعات داخل الفصول أو الفُسح أو الخروج من المدرسة في ظل قلة ومحدودية الوعي لديهم”.

وتابع أن كثيرًا من الدول اتخذت قرارات بالتأجيل أو التعليم عن بعد ، أما الدول التي أقرت العودة للدراسة فقد شهدت ارتفاعًا في أعداد وحالات الإصابة.