شكرا لمتابعة خبر عن "المرشد": من الصعب بدء الدراسة في وقتها الحالي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):طالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، بتأجيل الدراسة لمدة شهرين؛ بعد وضوع فاعلية لقاحات فيروس كورونا.
وقال “المرشد”، خلال مداخلة بقناة “الإخبارية”، إنه من الصعوبة بمكان بدء الدراسة في وقتها الحالي، قائلا: “يمكن تعويض الشهرين من الفصل الدراسي إلى ما بعد شهر رمضان المقبل".
وأضاف “هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن السيطرة عليها في التجمعات داخل الفصول أو الفُسح أو الخروج من المدرسة في ظل قلة ومحدودية الوعي لديهم”.
وتابع أن كثيرًا من الدول اتخذت قرارات بالتأجيل أو التعليم عن بعد ، أما الدول التي أقرت العودة للدراسة فقد شهدت ارتفاعًا في أعداد وحالات الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر "المرشد": من الصعب بدء الدراسة في وقتها الحالي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.