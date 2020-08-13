المرور يضع 3 شروط لإسقاط السيارات القديمة معدومة اللوحات حال سحبها

حدّد «المرور السعودي» شروط إسقاط السيارات القديمة من سجلات المواطنين أو المقيمين، وذلك حال سحبها من قبل مسؤولي البلديات، بينما لوحاتها ضائعة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه «المرور السعودي»، عبر تويتر، من أحد المواطنين، قال فيه: كيف يتم إسقاط سيارة تالفة قديمة، سحبتها البلدية ولوحاتها ضائعة؟

Advertisements

وقال المرور السعودي: يجب في هذه الحالة سداد المخالفات المرورية المستحقة على المركبة، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة؛ ليتم إسقاطها من السجلات.

اقرأ أيضًا:

«المرور» يوضح موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة دون إتمام الإجراءات