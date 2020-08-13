سداد المخالفات ضمن المطالب
حدّد «المرور السعودي» شروط إسقاط السيارات القديمة من سجلات المواطنين أو المقيمين، وذلك حال سحبها من قبل مسؤولي البلديات، بينما لوحاتها ضائعة.
جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقاه «المرور السعودي»، عبر تويتر، من أحد المواطنين، قال فيه: كيف يتم إسقاط سيارة تالفة قديمة، سحبتها البلدية ولوحاتها ضائعة؟
وقال المرور السعودي: يجب في هذه الحالة سداد المخالفات المرورية المستحقة على المركبة، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة؛ ليتم إسقاطها من السجلات.
اقرأ أيضًا:
«المرور» يوضح موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة دون إتمام الإجراءات
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يضع 3 شروط لإسقاط السيارات القديمة معدومة اللوحات حال سحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.