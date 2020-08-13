السعودية اليوم / غلق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ المصري



القاهرة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أغلقت في تمام التاسعة مساء اليوم، جميع صناديق الاقتراع على مستوي الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، لينتهي اليوم الثاني والأخير من الانتخابات وبدء عملية فرز الأصوات.

وعقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم عقب الانتهاء من الفرز إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة التابعة لها بالمحافظة لتقوم بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.

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23:22ت م

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