السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يجتمع "عن بعد" برؤساء المحاكم



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم بأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم ، وذلك في اجتماع لرؤساء محاكم الديوان "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب الرئيس للشؤون التنفيذية فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، ونائب الرئيس للشؤون القضائية فضيلة الشيخ علي بن محمد السلطان.

وفي بداية اللقاء رفع معاليه التهنئة والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على قادتنا وولاة أمرنا ونحن في أتم النعم، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، ويجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكوراً، راجيًا الله لهم المغفرة وقبول الأعمال الصالحة، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع شر الوباء والبلاء.

وقدم معاليه التهنئة لمنسوبي الديوان، سائلاً الله لهم العون والتوفيق في أعمالهم، كما حثهم على إخلاص العمل وإحسانه، والقيام به على أكمل وجه، ومؤكدًا على تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في سبيل خدمة المستفيدين من خدمات المرفق القضائي، مثنيًا على الأعمال القضائية التي قُدمت خلال فترة العمل "عن بعد" من قبل جميع القضاة ومنسوبي المحاكم.

وناقش الدكتور اليوسف مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم خلال الاجتماع ما استجد من الخدمات القضائية الإلكترونية، وأبرز الأساليب الممكنة لتطويرها وتحسين جودتها لخدمة المستفيدين، مؤكدًا أن أعمال التقاضي "عن بعد" ستكون مسارًا لا خيارًا خلال الفترة المقبلة- بإذن الله - ، وحتى تصبح الدعوى الإدارية منذ تقديمها وصولًا إلى الحكم فيها بشكلٍ إلكتروني كامل، وفي المستقبل القريب ستخضع الدعاوى للأرشفة الإلكترونية لسهولة الرجوع إليها وحفظها، وذلك في نقلة متطورة للقضاء الإداري غيّرت من مفاهيم العمل فيه إلى منظومة قضائية إلكترونية.

وفي ختام الاجتماع سأل معاليه الله – عز وجل- " أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - .

// انتهى //

23:22ت م

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