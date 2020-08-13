

الدمام 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية جوف بني هاجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية خطتها الشاملة ، لسفلتة وصيانة الشوارع الرئيسة والداخلية, حيث بدأت أعمال السفلتة في طريق الملك عبد العزيز الجهة الجنوبية بفودة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية وأعمال الكهرباء بتركيب عدد ١٥٥ عمود إنارة ، فيما يجري الآن العمل على أعمال السفلتة.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي، أنه في إطار رفع مستوى الطرق واصلت البلدية تنفيذ أعمال السفلتة بطريق الملك عبد العزيز الجهة الجنوبية حيث يبلغ طول الطريق ٧ كم .

ولفت النظر إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية وأعمال الكهرباء بتركيب ١٥٥ عمود إنارة جديد ويجرى حالياً أعمال السفلتة التي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق و الشوارع الرئيسة، وتحقيق رضا مستخدميها.

// انتهى //

23:10ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بني هاجر تواصل أعمال سفلتة شوارعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.