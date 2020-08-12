شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم: التقاضي «عن بعد» سيكون مسارًا لا خيارًا والان نبدء بالتفاصيل

ناقش رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أمس مع رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم "عن بعد" ما استجد من الخدمات القضائية الإلكترونية، وأبرز الأساليب الممكنة لتطويرها وتحسين جودتها لخدمة المستفيدين.

وأكد أن أعمال التقاضي "عن بعد" ستكون مسارًا لا خيارًا خلال الفترة المقبلة- بإذن الله - ، وحتى تصبح الدعوى الإدارية منذ تقديمها وصولًا إلى الحكم فيها بشكلٍ إلكتروني كامل، وفي المستقبل القريب ستخضع الدعاوى للأرشفة الإلكترونية لسهولة الرجوع إليها وحفظها، وذلك في نقلة متطورة للقضاء الإداري غيّرت من مفاهيم العمل فيه إلى منظومة قضائية إلكترونية.

وحث، منسوبي الديوان على إخلاص العمل وإحسانه، والقيام به على أكمل وجه، مؤكدًا تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في سبيل خدمة المستفيدين من خدمات المرفق القضائي، مثنيًا على الأعمال القضائية التي قُدمت خلال فترة العمل "عن بعد" من قبل جميع القضاة ومنسوبي المحاكم.