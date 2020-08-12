شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد المبكر يقلل فرص زيادة المعاش التقاعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت المؤسسة العامة للتقاعد رسالة هامة للمواطنين بشأن موعد التقاعد وعلاقة بالمعاش التقاعدي.
وأكدت المؤسسة على أن سعي البعض للتقاعد المبكر قد يعود عليهم بالسلب؛ حيث أن فرص زيادة المعاش حينها تكون قليلة.
وقالت المؤسسة عبر "تويتر" : "التقاعد المبكر يقلل عليك فرص زيادة معاشك التقاعدي، استثمر جميع مدة وظيفتك حتى أخر لحظة، لتنعم بنتائج جهدك بعد تقاعدك".
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