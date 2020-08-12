شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح قائمة الطعام الأمثل لكبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

حددت وزارة الصحة قائمة بالطعام الأمثل لكبار السن، مشيرة إلى أنهم من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا ، لذلك يجب الحفاظ على سلامتهم والعناية بما يتناولونه من طعام.

ونصحت الوزارة بالإكثار من تناول الألياف من خضروات وفاكهة، وشرب كثير من السوائل بمعدل من 6 إلى 8 أكواب يومياً، وتناول مصادر فيتامين د والكالسيوم مثل الكبد والأسماك وصفار البيض.

وشددت على استبدال الطعام المقلي بالطعام المشوي، وتجنب تناول مصادر الصويا والأملاح، والابتعاد عن تناول السكريات والدهون.

ونصحت أيضا بتناول الوجبات اليومية في أوقاتها بانتظام، وتوزيع وجبات خفيفة خلال اليوم بين الوجبات الأساسية، وأن تتكون الوجبة الواحدة من 30% خضار، و20% فواكه، و25% بروتينات، و25% حبوب، وكوب من مشتقات الحليب.