تعرف على شروط صرف مخصصات المبتعثين في التعليم عن بُعد

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الثلاثاء، استمرار الموافقة للمبتعثين للدراسة عن بعد حتى نهاية 2020، وكذلك استمرار الصرف على من أنهى ابتعاثه في فصلي الربيع والصيف.

وأشار وزير العليم إلى استمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

وأكد وزير التعليم استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط «دون المرافقين» الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة المستمرين في دراستهم عن بُعد.

شروط صرف دعم المبتعثين

وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، جاءت ضوابط صرف مخصصات الميتعثين في التعليم عن بُعد وفقًا لما جاء في قرار وزير التعليم كالتالي:

- استمرار الصرف على مَنْ تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م وما زال في بلد الابتعاث، ولم يتمكن من العودة إلى المملكة.

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- تتم عودة هؤلاء المبتعثين خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

- صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (دون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد.

- يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

- تفويض نائب الوزير بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية؛ بسبب الجائحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه جرى تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية؛ بسبب الجائحة.

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