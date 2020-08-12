شرطة جازان تغرم 152 شخصاً لعدم التزامهم بلبس الكمامات

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا على 152 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، بتغريم كلٍ منهم مبلغ الف ريال، وذلك بناء على توصيات لجنة النظر بمخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد.

وتتابع الجهات الأمنية مهامها الميدانية؛ لمراقبة حالة المواطنين والمقيمين بالميادين العامة وغيرها ومدى تقيدهم باتباع التعليمات المتعلقة بجائحة كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمامة؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وترصد تلك الجهات عدداً من المخالفات وتغريم أصحابها وفق لوائح العقوبات.