شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-12 وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية استعرضا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. Advertisements وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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