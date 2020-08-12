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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

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2020-08-12

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

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وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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