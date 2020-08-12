2020-08-12

تغريم 46 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة في نجران

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (46) ستة وأربعين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة.

وأوضح متحدث شرطة منطقة نجران أنه تم تغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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