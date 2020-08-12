السعودية اليوم/ 2675 مستفيدًا من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف



سكاكا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

كشفت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف بلغ 2675 مستفيدًا .

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مركز "تأكد" التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس

جدير بالذكر أن (الصحة) خصصت مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

//انتهى//

19:40ت م

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سكاكا 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسكشفت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف بلغ 2675 مستفيدًا .ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مركز "تأكد" التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا كوفيد - 19.جدير بالذكر أن (الصحة) خصصت مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.//انتهى//19:40ت م0176

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