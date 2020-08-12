شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: المصابين بالربو ليس لديهم مناعة ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ردّ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على الأقاويل الخاصة بوجود مناعة جزئية ضد فيروس كورونا للمصابين بمرض الربو. ردّ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على الأقاويل الخاصة بوجود مناعة جزئية ضد فيروس كورونا للمصابين بمرض الربو. وأكد متحدث الصحة، أن المصابين بالربو من الفئات الخطرة أي مُعرضين لمضاعفات أشد فيما لو أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأعلن متحدث الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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