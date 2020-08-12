شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا في المملكة قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في المملكة قريبًا، بعد النتائج المبشرة للمرحلتين الأولى والثانية.

وأكدت الوزارة في تصريحٍ سابق، على استمرار تجاربها وأبحاثها في هذا المجال، وأعلنت عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.

وأبانت الصحة أنه جارٍ حالياً وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس