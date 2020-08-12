الصحة: المملكة تشارك الجهود العالمية لتوفير لقاحات ناجحة لمقاومة كورونا المستجد

تعافي 2151 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية..
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تشارك في كل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث، وتوفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة فيروس "كورونا المستجد".
وأضاف العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي لتطورات مواجهة هذه الجائحة في المملكة، أن الخدمات في مراكز "تأكد" وعيادات "تطمن" مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 293037، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 257269. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3269 حالة، فيما تم تسجيل 36 وفاة، و2151 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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