تعرّف على شروط طلب استرداد الرسوم الجمركية من الجمارك السعودية

أوضحت هيئة الجمارك السعودية، عبر «تويتر»، شروطًا لتقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل قطعي.

وأكدت الجمارك السعودية أنه يمكن للمستورد استرداد الرسوم الجمركية بشرط ألا يتجاوز تاريخ تقديم طلب الاستبعاد 3 سنوات من تاريخ تأدية رسوم البيان الجمركي، وألا يكون قد سبق تقديم الطلب على البيان الجمركي المدخل.

وفي حالة تم طلب استرداد الرسوم بقرار إعفاء صناعي، يجب أن يكون رقم المستورد الموحد في البيان الجمركي مطابقًا لرقم المستورد الموحد في قرار الإعفاء، ويجب أن تكون وحدة الصنف في البيان والفاتورة مطابقا لوحدة الصنف في بيان الإعفاء، وفقًا للجمارك السعودية.

وكذلك يجب أن يكون مدة سريان قرار الإعفاء في نطاق تاريخ البيان الجمركي ومطابقة وصف البضاعة في البيان مع وصف البضاعة في قرار الإعفاء، وفقًا للجمارك السعودية.

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وفي حالة تم طلب استرداد الرسوم بناء على إعادة التصدير، يجب ألا يتجاوز تاريخ تقديم طلب الاستبعاد 6 أشهر من تاريخ إعادة تصدير البيان الجمركي الوارد، وفقًا للجمارك السعودية.

كما أوضحت الجمارك السعودية أنه في حالة الطلب بناء على مقاصة يجب أن يكون سبق وأن تم تحويل مبالغ الرسوم الجمركية عن طريق دول الخليج العربي، ويجب أن يتم ربط بيان إعادة الصادر بالبيان الجمركي الوارد للإدخال.

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