إعلان حركة نقل وتمديد تكليف 260 قائدًا ووكيلًا لمدارس الباحة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، اليوم الأربعاء، حركة نقل 41 قائدًا ووكيلًا، وتجديد تكليف 219 قائدًا ووكيلًا للمدارس بالمنطقة للعام الدراسي 1442هـ، التي أجريت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد، المبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة.

وبارك المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه، بما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية، أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة.

كما وجَّه شكره لأعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«تعليم الباحة»: بدء تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي المقبل

«تعليم الباحة» تُسلِّم قسائم شراء مجانية لـ«أبناء الشهداء»

تعليم الباحة يستقبل 55 ألف طالب وطالبة باختبارات الفصل الأول.. الأحد