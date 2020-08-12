شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الرياض يستعرض استعدادات العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

ترأس مدير عام تعليم الرياض اجتماع اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس، وذلك لمتابعة اكتمال كافة استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس، والتأكد من توفير التجهيزات المدرسية والفنية والتقنية والمقررات الدراسية لانطلاقة العام الدراسي الجديد .

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