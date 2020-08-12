متحدث الصحة : نشارك في الجهود العالمية للتوصل إلى علاج كورونا

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن العمل يجري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن التوصل إلى علاج كورونا والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعالًا ومأمونًا.

مشاركة السعودية في أبحاث علاج كورونا

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي عن الوضع في المملكة والعالم اليوم أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة فيروس كورونا لافتًا إلى أنه من تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

وأشار إلى أن الخدمات في مراكز تأكد وعيادات تطمن مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.

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عدد حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (2151) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (257269) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (32499) حالة من بينها (1826) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (293037) حالة، توفي منهم (3269) حالة.

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