شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك في مسيرة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

- القيادة حريصة على تأهيل النزلاء وأسر السجناء والمفرج عنهم

- التكامل مع مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز دور "تراحم"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية عبدالله بن محمد آل سليمان، والمدير التنفيذي الدكتور يوسف الراشد.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- برعاية وتطوير قدرات النزلاء، وسد احتياجاتهم الرئيسية، وتأهيل النزلاء وتمكينهم ليعودوا عناصر فاعلة في المجتمع، عبر منظومة برامج تنموية تسهم في وضع قدرات النزيل على الطريق الصحيح.

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وأكد سموه أهمية انطلاق البرامج المقدمة للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم من دراسة واقع احتياجهم، والانطلاق من إطار الرعاية إلى التنمية، والسعي لتعميق أثر البرامج والمبادرات التي تنفذها اللجنة، بما يواكب التطلعات المرسومة للجنة والقطاع غير الربحي، باعتباره شريكاً محورياً في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، مضيفاً سموه بضرورة توسيع قاعدة شركاء اللجنة، والتكامل مع مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات لأسر السجناء والمفرج عنهم، والحرص على استكمال البناء المؤسسي والتقني لعمليات الجمعية بما يحقق كفاءة التشغيل، ويعزز مسيرة تميز "تراحم".

واطلع سموه على تقرير عن الجهود التي قامت بها اللجنة خلال العام الماضي، والجهود المبذولة لدعم المستفيدين خلال جائحة كورونا المستجد، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً للجنة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة لجنة "تراحم الشرقية" عبدالله آل سليمان، باسمه وباسم أعضاء المجلس، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه المتواصل والمستمر لأعمال وجهود اللجنة، ومتابعته ودعمه لبرامجها ومبادراتها المختلفة، مبيناً أن اللجنة وبتوجيهات سموه الكريم، تعمل على تطوير برامجها وآلياتها، وتوسعت في ظل جائحة كورونا المستجد في برامجها ومساعدتها المقدمة للمستفيدين.