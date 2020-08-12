المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان بهدف دعم مسار مفاوضات السلام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:16 مساءً - ‏42 دقيقة مضت أخبار السعودية 16 زيارة

تستضيف المملكة، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء السودان، وذلك بصفتها رئيسًا للمجموعة، حيث سينعقد الاجتماع بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة.

ويرأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الذي سيعقد “عن بعد”، بمشاركة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ووزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان، إضافة لشركاء السلام أطراف مفاوضات جوبا للسلام.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولا إلى اتفاق شامل وتحقيقا للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.