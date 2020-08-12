محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة قامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة لإعادة حقوق المساهمين حصلت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام. وأصدرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيداً لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين. يُذكر أن "تصفية" تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 6/ 11/ 1439هـ، حيث باشرت "تصفية" أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيّاً وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.لجنة المساهمات العقارية تصفية 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 02:29 PM اللجنة قامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة لإعادة حقوق المساهمين Advertisements "تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام "تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام حصلت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام. وأصدرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيداً لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين. يُذكر أن "تصفية" تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 6/ 11/ 1439هـ، حيث باشرت "تصفية" أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيّاً وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها. الكلمات المفتاحية ، "تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.